«Зенит-Арену» достроят за счет 30 социальных объектов

Строительство стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будет финансироваться за счет урезания затрат на другие социальные объекты. в том числе школы, больницы и детские сады.
Как говорится в решении правительства Санкт-Петербурга, финансирование строительства стадиона будет увеличено на 2,8 миллиарда рублей. На такую же сумму сокращается бюджет на возведение 30 социальных объектов, в том числе семи детских садов, шести школ и поликлиники.
Общая стоимость строительства стадиона на Крестовском острове превышает 40 миллиардов рублей. Строительство ведется с 2007 года, его смета многократно увеличивалась.
В июле 2016 года власти Санкт-Петербурга разорвали контракт на строительство «Зенит-Арены» с компанией «Инжтрансстрой-Спб» и обвинили ее в низких темпах и плохом качестве работ. Новым подрядчиком строительства стала компания «Метрострой».