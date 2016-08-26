«Зенит-Арену» достроят за счет 30 социальных объектов

Строительство стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будет финансироваться за счет урезания затрат на другие социальные объекты. в том числе школы, больницы и детские сады.

Как говорится в решении правительства Санкт-Петербурга, финансирование строительства стадиона будет увеличено на 2,8 миллиарда рублей. На такую же сумму сокращается бюджет на возведение 30 социальных объектов, в том числе семи детских садов, шести школ и поликлиники.

Общая стоимость строительства стадиона на Крестовском острове превышает 40 миллиардов рублей. Строительство ведется с 2007 года, его смета многократно увеличивалась.



