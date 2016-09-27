«Зенит» переименуют в «Зенит-Бургер Кинг»

Российское подразделение сети фаст-фуда Burger King (ООО «Бургер Рус») направило президенту футбольного клуба «Зенит» Александру Дюкову письмо с предложением переименовать команду в «Зенит-Бургер Кинг». Об этом говорится в релизе «Бургер Рус», поступившем в редакцию «Ленты.ру».





Сообщается, что за смену названия предприятие готово заплатить санкт-петербургскому клубу 500 миллионов рублей в качестве «единовременной спонсорской помощи». «Компания хотела бы упрочить связи с петербуржцами посредством сотрудничества с символом города», — говорится в письме Дюкову.





«Бургер Рус» ссылается на независимые исследования, согласно которым за «Зенит» болеют 60 процентов жителей Петербурга, а 80 — считают клуб символом города.