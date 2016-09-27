Вексельберга попал в дело губернатора Гайзера

По делу экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера сотрудники ФСБ задержали Бориса Вайнзихера — гендиректора компании «Т Плюс», входящей в холдинг «Ренова» Виктора Вексельберга, а также управляющего директора «Реновы» Евгения Ольховика.





«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении бывших и действующих руководителей ЗАО «Комплексные энергетические системы» (далее — ЗАО «КЭС» (реорганизовано, правопреемником является ПАО «Т Плюс»), подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)», — сообщил представитель СКР Владимир Маркин.





По данным следствия, в течение 2007–2014 годов подозреваемые, действуя в интересах ЗАО «КЭС», передавали бывшим руководителям Республики Коми, которые в настоящее время являются фигурантами уголовного дела «о преступном сообществе Гайзера», вознаграждение за установление максимально выгодных тарифов на тепло и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории Республики Коми. Общая сумма перечисленных в качестве денежного вознаграждения средств составила более 800 млн руб.





По имеющей договоренности 38% акций ОАО «Коми энергосбытовая компания» стоимостью не менее 100 млн руб., принадлежащих аффилированной с ЗАО «КЭС» офшорной компании, путем заключения ряда последовательных сделок перешли в собственность офшорной компании, контроль над которой осуществляли высшие должностные лица Республики Коми.





По версии следствия, именно Ольховик и Вайнзихер систематически платили взятки и передавали активы офшорным структурам, подконтрольным руководству Республики Коми, в обмен на сохранение высоких тарифов на электрическую и тепловую энергию.





Надо отметить, что Борис Вайнзихер — это один из соратников Анатолия Чубайса, в нулевые он начал работать в РАО ЕЭС и был одним из родоначальников реформы электроэнергетики. В 2012 году он стал гендиректором «КЭС-Холдинга», который позднее был переформирован в энергетическую группу «Т Плюс», крупнейшую российскую частную компанию.





«Т Плюс», подконтрольная «Ренове», — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. По данным официального сайта «Т Плюс», ей принадлежит более 7% установленной мощности электростанций России, на рынке теплоснабжения она занимает 10%. Компания представлена в 16 российских регионах, ее клиентами являются более 14 млн физлиц и более 160 тыс. юрлиц.





Надо отметить, что ПАО «Т Плюс» является владельцем ООО «Воркутинские ТЭЦ». В середине августа и.о. главы Коми Сергей Гапликов обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину с жалобой на владельцев Воркутинской ТЭЦ.





Гапликов заявил, что из-за «критического состояния» оборудования ТЭЦ подготовка энергосистемы города к предстоящей зиме оказалась под угрозой.





После этого Генпрокуратура начала проверку энергоотопительного комплекса Воркуты.