Работа мечты - "страж северного сияния"

Отель Arctic Snow Hotel в городе Рованиеми завершил отбор претендентов на должность смотрителя за северным сиянием, в обязанности которого входит будить постояльцев для наблюдения за этим уникальным природным явлением.





Как говорится на сайте отеля в фейсбуке, сотрудник уже нанят. Его отобрали из более чем тысячи претендентов, общее число которых в пять раз превысило количество желающих в 2015 году.





Arctic Snow Hotel специализируется на «показах» Северного сияния. В составе отеля несколько хижин, которые с 2008 года каждую зиму возводятся на озере Лехто, в 27 км от центра города Рованиеми. В этом году строительство иглу начнется в конце октября. Особенностью иглу является стеклянная крыша с подогревом, поэтому постояльцы могут любоваться северным сиянием из теплой постели.





Чтобы не пропустить природный феномен, гости отеля, проживающие в стеклянных иглу, могут воспользоваться услугой Aurora alarm. Специальный сигнал слышен в иглу сразу, как только на небе появляются полярные сполохи.





Этот сигнал и подает тот самый «ночной страж», которого ежегодно нанимает отель.