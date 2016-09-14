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Лениградская Правда
14 СЕНТЯБРЯ 2016, СРЕДА
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Мэр Калининграда Ярощук построит церквь вместо поликлиники
14.09.2016
Мэр Калининграда Александр Ярошук посоветовал жителям, просившим построить им поликлинику вместо церкви, «подумать о душе». 

Заявление Ярошука прозвучало в минувший вторник во время его визита на улицу Левитана, где находится много новостроек. Жители, просившие мэра создать для них необходимую инфраструктуру, от школы до магазинов, поинтересовались, не поликлинику ли будут возводить на огороженном неподалеку месте.

Однако выяснилось, что строиться будет церковь, а создание поликлиники не относится к ведению муниципалитета.

В ответ на жалобы жителей на то, что «уже перебор с этими церквями, пусть церковь поликлинику нам построит», Ярошук потребовал их замолчать: ««Вы прекратите тут, перебор! Вы про душу свою думайте!».

При этом он добавил, что благоустройство района, в частности — строительство аптеки, запланировано на 2017 год.

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