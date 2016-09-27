Горизбирком утвердил результаты выборов в ЗакС Петербурга

Городская избирательная комиссия утвердила результаты выборов в ЗакС. Согласно обработке 100 процентов бюллетеней, по спискам «Единая Россия» набрала 41,25 %, что соответствует 12 мандатам, Партия роста – 10,72% (3 мандата), ЛДПР — 12,4% (3 мандата), КПРФ -11,26 % (3 мандата), «Справедливая Россия» – 9,10% (2 мандата), "Яблоко" – 9,77% (2 мандата).





Также кандидаты от «Единой России» выиграли в 24 одномандатных округах из 25. Еще один, где не было представителя партии власти, взял кандидат от «Справедливой России».





Таким образом, в ЗакСе будут заседать 36 единороссов и 14 представителей других партий.





Состав городского парламента:





«Единая Россия»





Вячеслав Макаров





Юлия Мартемьянова





Дмитрий Тугов





Александр Тетердинко





Андрей Кутепов





Юрий Гладунов





Вера Сергеева





Владимир Носов





Анастасия Мельникова





Евгений Никольский





Роман Коваль





Александр Ваймер





Алексей Цивилев





Сергей Соловьев





Мария Щербакова





Константин Чебыкин





Анатолий Дроздов





Елена Рахова





Александр Кущак





Игорь Высоцкий





Александр Ходосок





Михаил Погорелов





Андрей Анохин





Андрей Горшечников





Галина Назарова





Борис Ивченко





Андрей Васильев





Денис Четырбок





Сергей Никешин





Михаил Барышников





Алексей Макаров





Павел Зеленков





Любовь Егорова





Юрий Авдеев





Юрий Бочков





Елена Киселева





«Справедливая Россия»





Александр Егоров





Олег Нилов





Сергей Миронов





Партия роста





Оксана Дмитриева





Максим Резник





Сергей Трохманенко





ЛДПР





Олег Капитанов





Максим Яковлев





Виктор Сысоев





КПРФ





Ольга Ходунова





Ирина Иванова





Александр Рассудов





"Яблоко"





Борис Вишневский





Михаил Амосов



