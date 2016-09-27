Полтавченко объявил имена новых членов правительства Петербурга

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на заседании в Смольном объявил о новых членах городского правительства. Ими стали главы комитета по благоустройству Владимир Рублевский, комитета по транспорту Александр Головин и Невского района Константин Серов.





Они заменят в составе правительства троих новоизбранных депутатов. Вице-губернатор Игорь Дивинский отправился заседать в Государственную думу, избравшись от «Единой России». От той же партии в городской ЗакС попали глава Красносельского района Евгений Никольский и глава комитета по спорту Юрий Авдеев.





Кроме того, в ЗакС избрались главы Петроградского района Гладунов и Центрального района Мария Щербакова. Полтавченко заменил Гладунова на бывшего руководителя комитета по информатизации и связи Ивана Громова, второго — на своего бывшего советника и главу управления районного ФСБ Андрея Хлуткова.



