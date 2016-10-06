Адьютант Путина покинул пост губернатора Калининградской области

Президент России Владимир Путин перевел временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Евгения Зиничева на другую должность по его просьбе. Новым врио региона назначен премьер правительства области Антон Алиханов, сообщили в Кремле.





«Исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Евгений Зиничев обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой по семейным обстоятельствам перевести его на другую работу. Президент удовлетворил эту просьбу», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он пояснил, что соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.





Зиничев стал врио главы Калининградской области 28 июля. На своем посту он сменил губернатора региона Николая Цуканова, который стал полпредом в СЗФО.



