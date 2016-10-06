Суд арестовал еще одного экс-главу Коми

Басманный суд столицы поместил под домашний арест бывшего руководителя Республики Коми, экс-сенатора Владимира Торлопова.





Вместе с Вячеславом Гайзером, который сменил Торлопова на посту губернатора, он создал преступное сообщество из чиновников региона и совершил мошенничество в особо крупном размере, следует из официального сообщения Следственного комитета России.





Сейчас Торлопову уже предъявлены официальные обвинения по ст.210 и 159 Уголовного кодекса (создание преступного сообщества и мошенничество). Как сообщил в суде следователь, бывший губернатор признал свою вину на допросе.





Правоохранительные органы оценивают ущерб государству от действий Торлопова и его подельников не менее чем в 2,5 млрд руб. Также, как стало известно из постановления суда, в обвинении речь идет о продаже доли в компании «Сыктывкарский промышленный комбинат».



