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Лениградская Правда
6 ОКТЯБРЯ 2016, ЧЕТВЕРГ
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Суд арестовал еще одного экс-главу Коми
6.10.2016
Басманный суд столицы поместил под домашний арест бывшего руководителя Республики Коми, экс-сенатора Владимира Торлопова.

Вместе с Вячеславом Гайзером, который сменил Торлопова на посту губернатора, он создал преступное сообщество из чиновников региона и совершил мошенничество в особо крупном размере, следует из официального сообщения Следственного комитета России.

Сейчас Торлопову уже предъявлены официальные обвинения по ст.210 и 159 Уголовного кодекса (создание преступного сообщества и мошенничество). Как сообщил в суде следователь, бывший губернатор признал свою вину на допросе.

Правоохранительные органы оценивают ущерб государству от действий Торлопова и его подельников не менее чем в 2,5 млрд руб. Также, как стало известно из постановления суда, в обвинении речь идет о продаже доли в компании «Сыктывкарский промышленный комбинат».

Торлопов возглавлял Коми восемь лет, с 2002 по 2010 год. После этого его сменил Вячеслав Гайзер. Сам Торлопов в 2010 году стал членом Совета Федерации, в сентябре Дмитрий Шатохин сменил его в верхней палате.

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