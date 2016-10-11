Полтавченко утвердил суточную норму хлеба на случай войны

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко утвердил продовольственный норматив, гарантирующий получение жителями города 300 граммов хлеба в сутки в случае войны. Правда, хватит имеющихся запасов на 20 дней.
Общий объем запасов муниципалитета в ближайшие три года составит не менее 69,7 тысячи тонн. «Их должно хватить на полтора месяца снабжения 5,2 миллиона жителей Северной столицы из расчета 300 граммов хлебных продуктов в день. Неснижаемый запас в 31 тысячу тонн рассчитан на 20 дней получения петербуржцами того же 300-граммового пайка», — говорится в сообщении.
До 2015 года суммарный объём двух резервов составлял 92,2 тысячи тонн, однако с началом кризиса резко сократился. С 1 января 2016 года снижение «достигнутого уровня продовольственной безопасности» было запрещено законодательно. В 2016 году гарантированная 20-дневная норма была введена в городе впервые.
Запасы сельскохозяйственной продукции созданы в целях обеспечения продовольственной безопасности. Они состоят из неснижаемого и оперативного резервов ржи и пшеницы. Хранением «закромов» Петербурга занимается государственное унитарное предприятие (ГУП) «Продовольственный фонд», находящееся в ведении комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка.
Хлебные карточки появились в Ленинграде в июле 1941 года до начала блокады, продлившейся 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года). Норма выдачи по карточкам варьировалась от 800 до 125 граммов. За время блокады от голода погибли более 630 тысяч ленинградцев, еще 16 тысяч были убиты при артобстрелах и бомбардировках.