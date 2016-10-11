Полтавченко утвердил суточную норму хлеба на случай войны

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко утвердил продовольственный норматив, гарантирующий получение жителями города 300 граммов хлеба в сутки в случае войны. Правда, хватит имеющихся запасов на 20 дней.





Общий объем запасов муниципалитета в ближайшие три года составит не менее 69,7 тысячи тонн. «Их должно хватить на полтора месяца снабжения 5,2 миллиона жителей Северной столицы из расчета 300 граммов хлебных продуктов в день. Неснижаемый запас в 31 тысячу тонн рассчитан на 20 дней получения петербуржцами того же 300-граммового пайка», — говорится в сообщении.





До 2015 года суммарный объём двух резервов составлял 92,2 тысячи тонн, однако с началом кризиса резко сократился. С 1 января 2016 года снижение «достигнутого уровня продовольственной безопасности» было запрещено законодательно. В 2016 году гарантированная 20-дневная норма была введена в городе впервые.





Запасы сельскохозяйственной продукции созданы в целях обеспечения продовольственной безопасности. Они состоят из неснижаемого и оперативного резервов ржи и пшеницы. Хранением «закромов» Петербурга занимается государственное унитарное предприятие (ГУП) «Продовольственный фонд», находящееся в ведении комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка.



