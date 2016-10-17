В Череповце осудили 12 членов банды региональной ФСКН

Череповецкий городской суд Вологодской области вынес приговор в отношении членов банды, состоявшей из бывших участников региональной ФСКН. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по области.





12 участников группировки были признаны виновными в совершении таких преступлений, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кража, грабеж, сбыт наркотиков, злоупотребление и превышение полномочий, взятка, фальсификация доказательств по уголовному делу и заведомо ложные показания. Члены банды получили от шести до 20 лет лишения свободы.





Преступную группировку возглавлял Алексей Советов, который был начальником череповецкого УФСКН. Ему как раз и назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере четырех миллионов рублей.



