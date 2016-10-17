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В Череповце осудили 12 членов банды региональной ФСКН
17.10.2016
Череповецкий городской суд Вологодской области вынес приговор в отношении членов банды, состоявшей из бывших участников региональной ФСКН. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по области.

12 участников группировки были признаны виновными в совершении таких преступлений, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кража, грабеж, сбыт наркотиков, злоупотребление и превышение полномочий, взятка, фальсификация доказательств по уголовному делу и заведомо ложные показания. Члены банды получили от шести до 20 лет лишения свободы.

Преступную группировку возглавлял Алексей Советов, который был начальником череповецкого УФСКН. Ему как раз и назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере четырех миллионов рублей. 

Объем обвинения составил от 4 эпизодов преступной деятельности у рядового участника преступной группы до 118 эпизодов у организатора.

Несмотря на оказываемое следствию активное противодействие со стороны обвиняемых, пытавшихся всеми доступными способами затянуть и даже парализовать следствие, было проведено более 950 следственных действий для установления причастности участников преступной группы к совершению преступлений, суду были представлены материалы более 100 томов уголовного дела, - сообщает вологодский СКР.

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