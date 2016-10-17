Урожай уголовных дел экс-начальника Департамента сельского хозяйства Вологодской области

Сразу несколько уголовных дел возбуждено в отношении бывшего начальника департамента сельского хозяйства Вологодской области Николая Анищенко. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и в «воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности».





Нарушения выявила прокуратура Вологодской области в ходе проверки исполнения должностными лицами департамента требований бюджетного законодательства при предоставлении субсидий сельскохозяйственным предприятиям региона.





Как выяснили прокуроры, с 2011 по 2013 годы одно из частных предприятий получало из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат по кредитам и займам на общую сумму более 770 тысяч рублей. Вместе с тем эта фирма не соответствовала критериям госпрограммы, так как не относилась к организациям агрокомплекса. Более того, учредителем предприятия была дочь Николая Анищенко, а его супруга в течение нескольких лет работала в этой фирме.





По версии следствия, в 2013-2015 годах чиновник, используя свое служебное положение, неоднократно отказывал одной из сельскохозяйственных организаций в предоставлении субсидий на приобретение техники и оборудования для производства и переработки льна. В результате ущерб предприятию составил почти 60 миллионов рублей.



