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Лениградская Правда
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Палеонтолог в Поморье похитил остатки организмов возрастом 550 млн лет
1.11.2016
Полиция Архангельской области возбудила уголовное дело в отношении палеонтолога из Санкт-Петербурга, задержанного с фрагментами редких каменистых пород вендского периода.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона , установлено, что житель северной столицы Евгений Литвинов в августе, находясь на территории Зимнегорского местонахождения Беломорской вендской площади, самовольно, без лицензии производил сбор песчано-каменистых пород с отпечатками из захоронений "Кимберелловые линзы" и "Ергиевый пласт".

Собранные им породы являются редкими остатками организмов вендского периода и представляют значительный интерес для науки палеонтологии. Возраст пород достигает 555 млн лет, говорится в сообщении.

В дальнейшем эти редкие экземпляры Литвинов планировал реализовать.

В отношении исследователя возбуждено дело по статье "Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность".

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