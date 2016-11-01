Палеонтолог в Поморье похитил остатки организмов возрастом 550 млн лет

Полиция Архангельской области возбудила уголовное дело в отношении палеонтолога из Санкт-Петербурга, задержанного с фрагментами редких каменистых пород вендского периода.





Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона , установлено, что житель северной столицы Евгений Литвинов в августе, находясь на территории Зимнегорского местонахождения Беломорской вендской площади, самовольно, без лицензии производил сбор песчано-каменистых пород с отпечатками из захоронений "Кимберелловые линзы" и "Ергиевый пласт".





Собранные им породы являются редкими остатками организмов вендского периода и представляют значительный интерес для науки палеонтологии. Возраст пород достигает 555 млн лет, говорится в сообщении.





В дальнейшем эти редкие экземпляры Литвинов планировал реализовать.



