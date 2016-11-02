Полтавченко объявил о повышении стоимости проезда в Петербурге

Выступая перед парламентом, градоначальник подтвердил, что с 1 января жетон на метро будет стоить 45 рублей, билет на автобус, трамвай и троллейбус – 40 рублей.





По словам губернатора, анализ, проведенный профильными ведомствами, показал, что безубыточность перевозок возможна только в этих цифрах. «С учетом того, что городу нужно решать и многие другие вопросы, мы не можем себе позволить дополнительно стимулировать перевозчиков», – сказал он.





В 2017 году субсидия метрополитену, «Горэлектротрансу» и автобусным компаниям составит 28 млрд рублей (плюс 1,7 млрд рублей к 2016 году).





«Думаю, этот тариф по плечу основной массе наших жителей. Тем более речь идет о стоимости разового проезда. Стоимость проездных билетов увеличится не более чем на 7,7%. То есть большинство граждан существенно не пострадают», – сказал Георгий Полтавченко.



