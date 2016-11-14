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Дорогие ночевки мурманского губернатора в 5-звездочных отелях
14.11.2016
Командировочные расходы губернатора Мурманской области Марины Ковтун маскируются в бюджете региона под видом гастролей, выяснили мурманские СМИ. За четыре года затраты на проживание руководителя региона в пятизвездочных отелях Москвы и Санкт-Петербурга и перелеты бизнес-классом обошлись в 14 млн рублей.

Сайт Bloger51, которым владеет Александр Серебрянников, обращает внимание, что в областном бюджете сокращаются запланированные расходы на социальные объекты, например строительство фельдшерских пунктов, авиационное обслуживание жителей отдаленных поселений, в то же время правительство намерено предоставить кому-то субсидию на приобретение жилья за 15,4 млн рублей. При этом контрольно-счетная палата обращала внимание, что кабмин превышает утвержденные сметы на свое содержание.

"На сайте государственного заказа Мурманской области есть десятки аукционов с совершенно травоядными названиями типа "закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей)". Эти конкурсы всегда отыгрываются в конце декабря, за пару дней до нового года. Казалось бы, что скрывается за такими безобидными названиями? Какой-нибудь хор на конкурс поехал или типа того. Но на самом деле это щедро оплачиваемые из регионального бюджета командировки Марины Ковтун. Причем оплачивается все по высшему разряду", - говорится в статье.

Мурманские СМИ публикуют копии актов выполненных работ, контрактов и счетов за перелеты, проживание и использование автотранспорта во время командировок губернатора. Так, средний чек за проживание в гостинице - 30-60 тыс. рублей за одну ночь. Всего, как утверждается, с 2012 года на эти цели было потрачено 14 млн 268 тыс. рублей.

Напомним, в прошлом году мурманские СМИ сообщили, что в аэропорту областного центра отстранили от работы одного из старейших сотрудников, который сказал прибывшей за шесть минут до вылета Марине Ковтун, что в следующий раз самолет улетит без нее. Источники в авиационных службах подтвердили, что губернатор нередко опаздывает. Позднее в областном правительстве опровергли эту информацию.

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