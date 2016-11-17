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Лениградская Правда
17 НОЯБРЯ 2016, ЧЕТВЕРГ
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Мизулина призвала ограничить доступ школьников к «играм–стрелялкам»
16.11.2016
Депутат государственной думы РФ Елена Мизулина призвала ограничить доступ школьников к «играм–стрелялкам» после трагических событий в поселке Струги Красные. В обстреле полицейских и последующем самоубийстве двух 15–летних подростков Мизулина увидела негативное влияние компьютерных игр. 

Как стало известно Gamebomb.ru, комментируя произошедшее сенатор выразила соболезнования родителям Дениса и Екатерины, которые обстреляли полицейских из охотничьего ружья и застрелились. 

Как сообщает Regnum, Мизулина отметила, что на подобные поступки подростков «во многом подталкивает проблема информационного насилия», и видеоигр в частности.

По словам депутата, «пагубное влияние на формирование личности оказывают шутеры». Апеллируя к специалистам в области детской психологии Мизулина отметила, что такие игры стирают грань между виртуальным и реальным миром. Поэтому ребенок пребывает в полной уверенности, что в реальном мире все также, как и в игре, «в которой у него несколько жизней».

В заключении своего комментария сенатор призвала родителей внимательнее относится к увлечением детей видеоиграми, а также отметила, что шутеры «были придуманы для американских военных, как часть тренировочного процесса».

Мизулина также напомнила, что еще 8 лет назад представила законопроект на ограничение распространения игр для различных возрастных категорий, посетовав, что ее предложение отклонили. По мнению депутата, произошедшего в Псковской области можно было бы избежать, будь такой законопроект одобрен в Госдуме.

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