Мизулина призвала ограничить доступ школьников к «играм–стрелялкам»

Депутат государственной думы РФ Елена Мизулина призвала ограничить доступ школьников к «играм–стрелялкам» после трагических событий в поселке Струги Красные. В обстреле полицейских и последующем самоубийстве двух 15–летних подростков Мизулина увидела негативное влияние компьютерных игр.





Как стало известно Gamebomb.ru, комментируя произошедшее сенатор выразила соболезнования родителям Дениса и Екатерины, которые обстреляли полицейских из охотничьего ружья и застрелились.





Как сообщает Regnum, Мизулина отметила, что на подобные поступки подростков «во многом подталкивает проблема информационного насилия», и видеоигр в частности.





По словам депутата, «пагубное влияние на формирование личности оказывают шутеры». Апеллируя к специалистам в области детской психологии Мизулина отметила, что такие игры стирают грань между виртуальным и реальным миром. Поэтому ребенок пребывает в полной уверенности, что в реальном мире все также, как и в игре, «в которой у него несколько жизней».





В заключении своего комментария сенатор призвала родителей внимательнее относится к увлечением детей видеоиграми, а также отметила, что шутеры «были придуманы для американских военных, как часть тренировочного процесса».



