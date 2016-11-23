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Лениградская Правда
23 НОЯБРЯ 2016, СРЕДА
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Жители Петербурга пьют больше москвичей
23.11.2016
Москва перегнала Санкт-Петербург в «рейтинге трезвости» российских регионов, говорится в отчете федерального проекта «Трезвая Россия» и экспертно-аналитического центра при Общественной палате России.

В 2016 году столица заняла в рейтинге 28-е место, Санкт-Петербург — 30-е.

Самыми «трезвыми» стали Чечня, Ингушетия и Дагестан, а самыми пьющими регионами названы Республика Коми, Чукотский автономный округ и Магаданская область.

Авторы рейтинга проанализировали объем продаж десяти видов алкогольной продукции и число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкоголя.

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