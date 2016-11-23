Жители Петербурга пьют больше москвичей

Москва перегнала Санкт-Петербург в «рейтинге трезвости» российских регионов, говорится в отчете федерального проекта «Трезвая Россия» и экспертно-аналитического центра при Общественной палате России.
В 2016 году столица заняла в рейтинге 28-е место, Санкт-Петербург — 30-е.
Самыми «трезвыми» стали Чечня, Ингушетия и Дагестан, а самыми пьющими регионами названы Республика Коми, Чукотский автономный округ и Магаданская область.
Авторы рейтинга проанализировали объем продаж десяти видов алкогольной продукции и число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкоголя.