Жители Петербурга пьют больше москвичей

Москва перегнала Санкт-Петербург в «рейтинге трезвости» российских регионов, говорится в отчете федерального проекта «Трезвая Россия» и экспертно-аналитического центра при Общественной палате России.





В 2016 году столица заняла в рейтинге 28-е место, Санкт-Петербург — 30-е.





Самыми «трезвыми» стали Чечня, Ингушетия и Дагестан, а самыми пьющими регионами названы Республика Коми, Чукотский автономный округ и Магаданская область.



