Дочь разбившегося в ДТП замглавы заксобрания Петербурга выпала из окна

Анастасия Солтан — дочь зампредседателя законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Солтана, разбившегося в ДТП, покончила с собой.





Сестра Анастасии Вероника также сообщила о смерти члена семьи в своем аккаунте в «ВКонтакте».





«Насти больше нет в живых», — написала Вероника Солтан. Она уточнила, что за день до трагедии Анастасия решила не проходить реабилитацию после аварии и переехала к своей подруге.





Следственный комитет (СК) России по Санкт-Петербургу также сообщил, что «поздно вечером 24 ноября у одного из домов по улице Бутлерова было обнаружено тело 22-летней местной жительницы».





Анастасия упала с высоты 12 этажа. В результате полученных травм девушка скончалась на месте. Проверку по данному факту ведет ГСУ СК по Петербургу.



