Руководителя группы «Тетра» из Коми подозревают в мошенничестве

ФСБ по Коми возбудило уголовное дело по статье 159-й части 4-й в отношении руководителя группы строительных компаний «Тетра» Тариела Робанишвили.
Статья карает за мошенничество, а её 4-я часть – мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере. Это весьма «популярные» и статья, и часть, под которую, как правило, подводятся предприниматели.
Дело связано с реконструкцией Кировского парка в Сыктывкаре. Входящее в группу компаний Робанишвили ООО «Тетрастройкоми» выступало генеральным подрядчиком главного этапа этой реконструкции – берегоукрепительных работ набережной Сысолы. Работы оценивались в 435 млн. рублей.
«Тетрастройкоми» обязалось выполнить работы ко Дню республики, то есть к 22 августа 2016 года. Однако 12 августа на Сыктывкар обрушился сильнейший ливень и смыл значительную часть бетонных плит и строительных конструкций. Окончательно эти работы были завершены только в ноябре.
Сам Робанишвили в интервью газете «Трибуна» так объяснял смыв плит на набережной: «Причиной разрушений… стал сильный ливень и то, что в нижней части города практически не существует ливневой системы. В столице от улицы Первомайской до берега Сысолы перепад высот составляет сорок метров. А поскольку поперечные Первомайской улицы (Бабушкина, Орджоникидзе, Коммунистическая) практически не имеют сброса воды в ливневку, вода скатывается потоком в парк, набрав по дороге мощь и разрушительную силу… К сожалению, власти города во время ливня и в первые часы после него совершили ошибку… По действующим критериям выпадение 74 миллиметров осадков за полтора часа считается природным катаклизмом. Поэтому нужно было объявлять в городе режим чрезвычайной ситуации. В этом случае все восстановительные работы финансировались бы из резервных фондов, которые и создаются на случай ЧС. В Сыктывкаре этого не сделали».