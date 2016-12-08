Руководителя группы «Тетра» из Коми подозревают в мошенничестве

ФСБ по Коми возбудило уголовное дело по статье 159-й части 4-й в отношении руководителя группы строительных компаний «Тетра» Тариела Робанишвили.





Статья карает за мошенничество, а её 4-я часть – мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере. Это весьма «популярные» и статья, и часть, под которую, как правило, подводятся предприниматели.





Дело связано с реконструкцией Кировского парка в Сыктывкаре. Входящее в группу компаний Робанишвили ООО «Тетрастройкоми» выступало генеральным подрядчиком главного этапа этой реконструкции – берегоукрепительных работ набережной Сысолы. Работы оценивались в 435 млн. рублей.





«Тетрастройкоми» обязалось выполнить работы ко Дню республики, то есть к 22 августа 2016 года. Однако 12 августа на Сыктывкар обрушился сильнейший ливень и смыл значительную часть бетонных плит и строительных конструкций. Окончательно эти работы были завершены только в ноябре.



