Дело бывшего главы Карелии Нелидова передано в суд

Судья городского суда Петрозаводска Елена Голяева рассмотрит уголовное дело о взятках экс-главы Карелии Андрея Нелидова.





Нелидову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данному уголовному делу по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) также обвиняется бывший советник директора музея, экс-депутат Заксобрания Карелии Иван Романов.





По версии следствия, Нелидовым при посредничестве Иван Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток свыше 4,6 млн рублей.





"За это он предоставлял коммерсантам возможность беспрепятственной торговли на территории музея на острове Кижи", - уточнили в ведомстве.





Андрей Нелидов возглавил музей Кижи в начале 2013 года. С июля 2010 года по май 2012 года занимал пост главы Карелии. С 2006 по 2010 годы представлял республику в Совете Федерации.



