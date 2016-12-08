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Лениградская Правда
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Дело бывшего главы Карелии Нелидова передано в суд
8.12.2016
Судья городского суда Петрозаводска Елена Голяева рассмотрит уголовное дело о взятках экс-главы Карелии Андрея Нелидова.

Нелидову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данному уголовному делу по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) также обвиняется бывший советник директора музея, экс-депутат Заксобрания Карелии Иван Романов.

По версии следствия, Нелидовым при посредничестве Иван Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток свыше 4,6 млн рублей.

"За это он предоставлял коммерсантам возможность беспрепятственной торговли на территории музея на острове Кижи", - уточнили в ведомстве.

Андрей Нелидов возглавил музей Кижи в начале 2013 года. С июля 2010 года по май 2012 года занимал пост главы Карелии. С 2006 по 2010 годы представлял республику в Совете Федерации.

Отметим, что Елена Голяева рассматривает уголовное дело связанное с покупкой здания по адресу ул. Калинина, где размещалось муниципальное учреждение "Петропит". Фигурантами дела являются экс-депутат Заксобрания Карелии Анастасия Кравчук, экс-директор ТД "Ленторг" Александра Корнилова и депутат карельского парламента Ольга Залецкая.

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