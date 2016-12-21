«Атомфлот» приступил к утилизации советских атомных ледоколов

Компания «Атомфлот» приступила к программе утилизации атомных ледоколов.
Первым на утилизацию в «Росатомфлоте» отправился атомный ледокол «Сибирь», сообщает пресс-служба «Атомфлота». В ноябре судно поступило на специальную якорную стоянку судоремонтного завода «Нерпа» в Мурманской области.
В настоящее время началась подготовка ледокола к утилизации. На этом этапе будет произведена выгрузка оборудования реакторного отсека. Подготовительную стадию работ планируется завершить к концу ноября 2017 года. После этого атомный ледокол будет разобран на металлолом.
По аналогичной схеме запланирована утилизация атомного ледокола «Арктика». После этого утилизация ждет ледокол «Россия». Кроме того, принято решение о выводе из эксплуатации ядерной установки ледокола «Советский Союз». В середине 2017 года судно будет переведено в «холодный отстой».