«Атомфлот» приступил к утилизации советских атомных ледоколов

Компания «Атомфлот» приступила к программе утилизации атомных ледоколов.





Первым на утилизацию в «Росатомфлоте» отправился атомный ледокол «Сибирь», сообщает пресс-служба «Атомфлота». В ноябре судно поступило на специальную якорную стоянку судоремонтного завода «Нерпа» в Мурманской области.





В настоящее время началась подготовка ледокола к утилизации. На этом этапе будет произведена выгрузка оборудования реакторного отсека. Подготовительную стадию работ планируется завершить к концу ноября 2017 года. После этого атомный ледокол будет разобран на металлолом.



