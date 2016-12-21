В Псковской области не хватает средст для лечения синдрома марфана

В Псковской области сто шесть больных страдают очень редким заболеванием – синдром марфана, для лечения которого нужен самый дорогой в мире лекарственный препарат солирис, его приобретение для жителей Псковской области обойдется бюджету в 120-150 млн рублей. Всего же на 2017 год предусмотрено 300 млн рублей на обеспечение всех льготников, таким образом средства облздрава будут исчерпаны в середине 2017 года.





Председатель госкомитета по здравоохранению и фармации на заседании согласительной комиссии по бюджету предупредил, если вопрос с льготным лекарственным обеспечением орфанных больных не будет решен на федеральном уровне, то областной бюджет не сможет в полном объеме выполнять обязательства по отношению ко всем нуждающимся в бесплатных лекарствах.





Председатель комиссии Геннадий Полозов подтвердил, что ознакомлен с письмом от общественной организации на эту тему. «Это огромная сумма, мы обращались к правительству РФ. Без помощи мы таких больных не оставляем», - отметила заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Игорь





Все 106 человек получают препараты целиком из регионального бюджета. Председатель облздрава отметил, что все субъекты РФ неоднократно просят о перенесении полномочий по обеспечению «орфанников» на федеральный уровень, но положительного решения до сих пор не принято.



