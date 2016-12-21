Сыктывкар оказался на грани транспортного коллапса

В понедельник вечером Сыктывкар оказался на грани остановки работы общественного транспорта. Перед воротами Сыктывкарского АТП встали около 40 автобусов автономной некоммерческой организации «Автоспас», перекрыв выезд. Стихийная акция водителей возникла из-за того, что на территорию АТП, где перевозчик арендует теплые боксы, не пустили несколько автобусов. «Обиженные» и «сочувствующие» в ответ перекрыли въезд и выезд вообще всем. В общей сложности на морозе автобусы простояли около пяти часов. После прибытия на место полиции, прессы и руководства Сыктывкарского АТП всех запустили на территорию.





Если бы еще вчера вечером автобусы перевозчика не попали в теплые боксы, сегодня утром столицу Коми мог ждать транспортный коллапс: спорившие с владельцем территории перевозчики обслуживают среди прочих 3, 4, 6, 18, 44 и 46 маршруты.





все автобусы вышли на маршруты, транспортного коллапса не случилось, хотя конфликт, судя по всему, еще не исчерпан.





По следам вечернего конфликта администрация Сыктывкара распространила заявление, в котором сослалась на техническую неисправность некоторых автобусов: "Автобусы на сыктывкарских маршрутах работают в обычном режиме. Как отмечают автоперевозчики, с наступлением сильных морозов у части автобусов возникли поломки, в связи с чем они сняты с маршрутов для проведения ремонтных работ. В целом, ситуация с организацией пассажирских перевозок в столице Коми находится на контроле мэрии города", - говорится в пресс-релизе администрации Сыктывкара.





На самом деле ситуация сложнее. По мнению представителей «Автоспаса». суть конфликта кроется все же в аукционе на право обслуживания городских автобусных маршрутов на 2017-2018 годы. Сейчас городские маршруты обслуживают два перевозчика: ООО «САТП» и ООО «Гермес». Оба они конкурируют за право сохранить свои маршруты или получить для обслуживания новые.





- К нам поступают тревожные сигналы от должностных лиц администрации Сыктывкара о том, что ряд чиновников, к сожалению, не можем назвать фамилии, пытаются оказать влияние на итоги аукциона. Эти чиновники утверждают, что наше предприятие себя исчерпало, что у администрации и курирующих ведомств есть желание сделать единственным перевозчиком в Сыктывкаре САТП №1. «Автоспас» - это целое предприятие, у нас автопарк 150 машин и 150-200 сотрудников, которые очень не хотят оставаться без работы. Если после 1 января нам запретят выезжать, интервалы движения городских автобусов будут составлять 45-50 минут, так как у САТП №1 просто нет нужного количества автобусов, - уверен представитель «Автоспас» Александр Пиягин.



