Бывшему вице-спикеру парлмента Карелии грозит большой срок за педофилию

В городском суде Петрозаводска начались прения по делу экс-депутата, представителя Главы Карелии в Законодательном Собрании и бизнесмена Ивана Романова, обвиняемого в педофилии.





"Прокурор попросил суд приговорить Ивана Романова к 18 годам колонии", - сказали "Столице на Онего" в городском суде.





По версии следствия, в 2012 году обвиняемый Иван Романов при пособничестве замдиректора по воспитательной работе Петрозаводского речного училища Олега Семенова совершал акты мужеложства и иные действия сексуального характера в отношении курсантов.





Семенов, используя своё служебное положение в училище, искал учащихся, которых приглашал в гости к себе и Романову, где подростков целенаправленно склоняли к употреблению крепкого алкоголя. После того, как несовершеннолетние, находясь в состояние сильного алкогольного опьянения, теряли контроль за происходящим вокруг, обвиняемый совершал в отношении них преступления сексуального характера.





Сам Романов свою вину не признает. Его предполагаемый пособник покончил жизнь самоубийством в СИЗО Санкт-Петербурга.Однако вызванные в суд курсанты дали показания не в пользу Романова. Отмечалось, что все трое бывших курсантов Речного училища, признанные потерпевшими, подтвердили вину Романова в надругательстве над ними. Также против Романова в суде выступили преподаватели училища.



