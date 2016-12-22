В Архангельске установят трехметровый памятник Сталину

В Архангельске в субботу состоится торжественное представление трёхметрового памятника Сталину. Об этом сообщила инициативная группа коммунистов.





Как сообщалось, с инициативой установки памятника выступил депутат архангельской Гордумы от КПРФ Александр Афанасьев.





«Такого изображения Сталина еще не было. Воротничок его шинели слегка отогнут, будто его колышет ветер, а сам Сталин недвижим, не сгибается. Теперь мы имеем для столицы Поморского Севера свой, авторский, нигде не повторяющийся памятник — символ, призванный сплотить российский народ», — отметил А.Афанасьев.





Ранее сообщалось, что инициативная группа заявила о намерении установить в столице Поморья памятник И.Сталину до конца года. Позднее жители Архангельска стали собирать подписи против возведения мемориала.





Глава Поморья Игорь Орлов заявил, что не поддерживает идею установки памятника И.Сталину в Архангельске, считая достаточным наличие музея генералисимусса в Сольвычегодске. Вместе с тем, мэр Архангельска Игорь Годзиш высказался за установку монумента советскому вождю.



