Псковская таможня задержала крупную партию венесуэльских боливаров

Сотрудники псковской таможни пресекли незаконный ввоз в багажнике «BMW Х5» из Литвы в Россию более миллиона долларов США...правда в венесуэльских боливарах.





Три дорожных чемодана и дорожная сумка купюр. Общая сумма 11 278 800 венесуэльских боливаров, что, по официальному курсу, 1 129 291,61 долларов США или 71 954 170,36 рублей Российской Федерации. Деньги у гражданина Литовской Республики изъяты. Возбуждено уголовное дело.



