Новгородский губернатор Митин сложил полномочия

Как сообщает агентство «Интерфакс», о своей отставке Митин заявил на пресс-конференции в Великом Новгороде.





Во время пресс-конференции Митин заявил, что принял решение досрочно прекратить свои полномочия и не участвовать в губернаторских выборах следующей осенью. «Обратился к президенту с просьбой дать мне новое поручение», — заявил он.





Как рассказывал новгородский политолог Михаил Шимановский, Митин с середины января ездил в Москву, ходил по кабинетам и «выпрашивал себе место».



