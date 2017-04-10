Новгородский губернатор Митин сложил полномочия

Как сообщает агентство «Интерфакс», о своей отставке Митин заявил на пресс-конференции в Великом Новгороде.
Во время пресс-конференции Митин заявил, что принял решение досрочно прекратить свои полномочия и не участвовать в губернаторских выборах следующей осенью. «Обратился к президенту с просьбой дать мне новое поручение», — заявил он.
Как рассказывал новгородский политолог Михаил Шимановский, Митин с середины января ездил в Москву, ходил по кабинетам и «выпрашивал себе место».
Что касается Никитина, то о его вероятном назначении РБК сообщили три источника, близкие к администрации президента. «Никитин — молодой, умный, со связями в Кремле, Белом доме, министерствах», — рассказал один из собеседников. Другой источник указал, что Никитин знает региональную политику, поскольку АСИ традиционно составляет рейтинг инвестпривлекательности регионов.