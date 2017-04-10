Главу Карелии сменит однокурсник премьера Медведева

Как сообщил агентству «РИА Новости» источник в парламенте, глава Карелии Худилайнен может уйти в отставку на этой неделе, а его преемником станет директор Федеральной службы судебных приставов. «На его место будет назначен Парфенчиков, практически нет сомнений», — сказал собеседник агентства.





Ранее федеральный чиновник говорил РБК, что на место главы Карелии рассматриваются две кандидатуры — руководителя Рослесхоза Ивана Валентика и главы ФССП Парфенчикова, однокурсника премьер-министра Дмитрия Медведева по учебе на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета.



