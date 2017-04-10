Путин назначил врио главы Новгородской области Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Новгородской области Сергея Митина. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Временно исполняющим обязанности губернатора назначен гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин.

«Принять отставку губернатора Новгородской области Митина С.Г. по собственному желанию. Назначить Никитина Андрея Сергеевича временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области», — говорится в документе.

Ранее губернатор Новгородской области Сергей Митин заявил о досрочном сложении полномочий.

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