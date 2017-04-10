Врио главы Карелии назначен главный судебный пристав России Президент России Владимир Путин принял отставку Александра Худилайнена, врио главы Карелии назначен главный судебный пристав России Артур Парфенчиков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Ранее о том, что эту должность может занять именно Артур Парфенчиков, сообщали СМИ.

Глава Карелии Александр Худилайнен объявил о досрочном сложении полномочий 15 февраля.

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