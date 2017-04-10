В Петербурге грабители нарвались на вооруженного пенсионера

В Санкт-Петербурге военный пенсионер убил одного из грабителей, напавших на него, и ранил второго. У пенсионера был при себе наградной пистолет Макарова, из которого он открыл огонь по преступникам.





Нападение было совершено днем 22 февраля около торгово-офисного центра «Атлантик». Грабитель, который остался в живых, получил ранение в ногу. Он сел в ожидавший его автомобиль «Форд Фокус» и скрылся.





По данным агентства «Интерфакс», незадолго до нападения отставной офицер вооруженных сил получил некоторую сумму денег — сколько именно, не уточняется. Грабители следили за ним, а во время нападения выстрелили в него из травматического пистолета. Пуля попала в его портфель.



