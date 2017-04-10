Суд арестовал замначальника ФСИН по Петербургу и Ленобласти

Всеволожский городской суд санкционировал арест заместителя начальника УФСИН по Петербургу и Ленобласти Сергея Мойсеенко, задержанного по делу о покушении на своего подчиненного, сообщила пресс-секретарь СУ СК по Ленобласти Анастасия Глущенко. «Мойсеенко арестован на два месяца», — сказала она. Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме.

Покушение на офицера УФСИН по Петербургу и Ленобласти Николая Чернова, который курировал строительство следственного изолятора «Кресты-2» в Колпино, было совершено вечером 2 марта во Всеволожском районе Ленобласти.





В офицера ФСИН, который находился в припаркованном автомобиле, было произведено не менее шести выстрелов из огнестрельного оружия. Потерпевший получил множественные ранения живота, шеи и верхних конечностей и был доставлен в больницу.





Позднее был задержан и арестован предполагаемый исполнитель покушения. Как сообщили в СУ СК по Ленобласти, им является 63-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.





Мойсеенко был задержан 5 марта. По версии следствия, он являлся подстрекателем в совершении покушения на убийство Чернова.









Полковник внутренней службы Сергей Мойсеенко курирует отдел капитального строительства, возглавляет жилищно-бытовую комиссию. С 2003 года является замначальника УФСИН по Петербургу и Ленобласти.



