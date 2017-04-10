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Суд арестовал замначальника ФСИН по Петербургу и Ленобласти
7.03.2017
Всеволожский городской суд санкционировал арест заместителя начальника УФСИН по Петербургу и Ленобласти Сергея Мойсеенко, задержанного по делу о покушении на своего подчиненного, сообщила пресс-секретарь СУ СК по Ленобласти Анастасия Глущенко. «Мойсеенко арестован на два месяца», — сказала она. Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме.
Покушение на офицера УФСИН по Петербургу и Ленобласти Николая Чернова, который курировал строительство следственного изолятора «Кресты-2» в Колпино, было совершено вечером 2 марта во Всеволожском районе Ленобласти.
В офицера ФСИН, который находился в припаркованном автомобиле, было произведено не менее шести выстрелов из огнестрельного оружия. Потерпевший получил множественные ранения живота, шеи и верхних конечностей и был доставлен в больницу.
Позднее был задержан и арестован предполагаемый исполнитель покушения. Как сообщили в СУ СК по Ленобласти, им является 63-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.
Мойсеенко был задержан 5 марта. По версии следствия, он являлся подстрекателем в совершении покушения на убийство Чернова.
Полковник внутренней службы Сергей Мойсеенко курирует отдел капитального строительства, возглавляет жилищно-бытовую комиссию. С 2003 года является замначальника УФСИН по Петербургу и Ленобласти.
Ночью 7 марта в больнице скончался 34-летний подполковник УФСИН по Петербургу и Ленинградской области Николай Чернов, на которого было совершено покушение во Всеволожском районе Ленинградской области.
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