В Архангельске к приезду Путина тротуар застелили паркетом

В Архангельске перед встречей президента РФ Владимира Путина часть тротуара от морского вокзала города до главного корпуса Северного (Арктическоого) федерального университета (САФУ) имени М. В. Ломоносова в минувшие выходные покрыли паркетной доской, сообщает архангельский портал "Эхо Севера".





Дорожка начинается от вокзала и заканчивается перед пешеходным переходом на Троицком проспекте в САФУ. По данным "Эха Севера", паркетный тротуар подведен к ледоколу "Новороссийск", который на время форума станет гостиницей для высокопоставленных гостей. "Такого не было, даже когда в Архангельск приезжал Хрущев", - пишет издание. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев приезжал в Архангельск в 1962 году, когда партия приняла постановление о развитии Крайнего Севера.









В администрации города Life подтвердили, что этот декоративный тротуар будет вести к выставочной экспозиции международного форума "Арктика - территория диалога", который пройдет в Архангельске 29-30 марта.





"Люди приедут, здесь все-таки у нас колорит свой, где они еще по деревянному тротуару пройдут? Он специально для того, чтобы гости могли прогуляться", - заявили в департаменте городского хозяйства местной администрации. Чиновники уточнили, что укладка асфальта произойдет летом.



