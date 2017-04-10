В Петербурге объявлен трехдневный траур

Губернатор Петербурга объявил трехдневный траур в связи со взрывом в метро.
Как сообщает в Твиттере пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов, с 4 апреля в Северной столице объявлен трехдневный траур. В это время местным телеканалам и радиостанциям, а также культурным организациям предложено воздержаться от развлекательных мероприятий.
По данным УФСБ по Петербургу и области, в результате ЧП, ориентировочно, 9 погибли и более 20 человек пострадали. Взрыв в петербургской подземке на перегоне между «Сенной» и «Технологическим институтом» прогремел около 14:40. Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» был предотвращен.