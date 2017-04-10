В Петербурге объявлен трехдневный траур

Губернатор Петербурга объявил трехдневный траур в связи со взрывом в метро.





Как сообщает в Твиттере пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов, с 4 апреля в Северной столице объявлен трехдневный траур. В это время местным телеканалам и радиостанциям, а также культурным организациям предложено воздержаться от развлекательных мероприятий.



