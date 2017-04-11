Трасса А-121 «Сортавала» оказалась заблокирована в оба конца

Проезд грузоперевозчиков со значительным перевесом по федеральной трассе А-121 «Сортавала» привел к размытию пятикилометрового грунтового участка. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Росавтодора».





Ранее сообщалось, что берущая свое начало в Санкт-Петербурге и проходящая через Ленобласть и Карелию федеральная трасса А-121 «Сортавала» оказалась заблокирована в оба конца в районе 151-го километра. Как жаловались водители, которые сняли видео с места событий, из-за каши из грязи и разбитой колеи на федеральной трассе преодолеть этот участок не могут не только внедорожники, но и фуры.





«В условиях переувлажнения покрытия дороги сверхдопустимая нагрузка на нее привела к ее ненормативному состоянию», — заявили дорожники.





Временные ограничения движения грузовых транспортных средств на проблемном участке ввели в марте 2017 года. Для оповещения об этом водителей тут установили дорожные знаки 3.12 «Ограничение нагрузки на ось». Об ограничениях водители были проинформированы заблаговременно.





Для ликвидации последствий нарушения введенных ограничений по указанию диспетчера ФКУ Упрдор «Северо-Запад» на место направили специализированную дорожную технику подрядной эксплуатирующей организации.





В настоящее время последствия произошедшего устранены. Специалисты ФКУ Упрдор «Северо-Запад» осуществляют контроль за ситуацией на участке дороги, сказали в «Росавтодоре».



