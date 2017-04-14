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Под Калиниградом пытались восстановить имение Геринга
14.04.2017
В Калининградской области суд постановил прекратить строительство гостевого дома на месте бывшего охотничьего имения нацистского преступника Геринга. С соответствующим иском около двух месяцев назад обратилась прокуратура Нестеровского района.

СМИ не раз писали о ситуации с «историческим воссозданием» объекта Третьего рейха, где Геринг не только отдыхал, но руководил силами люфтваффе во время нападения фашистской Германии на Советский Союз.

Региональные СМИ сообщали, что за строительством гостевого дома может стоять вице-премьер Калининградской области Александр Егорычев (теперь уже бывший). При этом, по данным портала «Новый Калининград», «изначально планировалось, что усадьба станет личной резиденцией высокопоставленного политика, которому очень хотелось бы проводить время именно в этом месте — там, где более 70 лет назад отдыхал, охотился и работал рейхсминистр».

Прокуратура обратилась с иском к частной предпринимательнице Олесе Сафоновой, на которой записан бизнес. Надзорное ведомство располагало данными о нарушении природоохранного законодательства. Дело в том, что будущий гостевой дом расположен в природном парке «Виштынецкий», который является особо охраняемой территории.

Прокурор оспаривал разрешение на строительство гостевого дома площадью 1450 кв. м, выданное администрацией Нестеровского района, а также требовал признать объект самовольной постройкой, обязав и снести его.

Исковые требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме, подчеркнули корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калининградской области.

Отметим, что в Германии существует общественный консенсус, заключающийся в запрете воссоздания объектов, построенных нацистами во время Третьего рейха. В частности, под Берлином на месте построенного Герингом же дворца Каренхалл сохранились лишь остатки ворот, на месте рейхсканцелярии, в подвале которого покончил с собой нацистский преступник Гитлер, находится автопарковка. В Нюрнберге не утихают споры о целесообразности инвестировать в ремонт стадиона, где Гитлер собирал факельные шествия.

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