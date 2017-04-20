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Депутат из ЗакСа Ленобласти задекларировал участок на Марсе
19.04.2017
В имуществе депутата Владимира Петров оказались участок на Марсе и пять звезд. Коллеги Петрова восприняли его поступок негативно.
«Мы не очень понимаем факт собственности земли на Марсе. Если публиковать [такие данные] на сайте, то потом будет "страна дураков". Но он [Владимир Петров] говорит, что у него есть свидетельство, которое он задекларировал», — отметил председатель комиссии по законодательству, регламенту и депутатской этике регионального парламента Вадим Густов, на которого ссылается «Коммерсантъ».
Вместе с тем его коллега, юрист Андрей Шаронов отметил, что внесенная в документ информация должна быть опубликована. «Тут никуда не денешься», — посетовал он.
Сам Петров заявил, что приобрел звезды, чтобы дарить их депутатам и представителям власти.
«Я подумал, что не задекларировать их было бы неправильно», — объяснил он.
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