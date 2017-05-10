В Архангельской области подешевели только апельсины и похороны

В апреле 2017-го по сравнению с мартом того же года отмечен заметный рост на продовольственные товары. Об этом сообщает пресс-служба Архангельскстата.

Самый весомым ростом отметились овощи, «взлетев» на 6,6%. Дороже всего стала стоить капуста белокочанная (почти на 40%), далее следуют помидоры (17,2%), картофель (13,2%), лук репчатый (11%), свёкла (5,8%) и морковка (2,2%).

Также подорожали по сравнению с мартом лимоны (6,4%), пельмени(всё на 2,9%), сгущённое молоко (2,5%), мороженая неразделанная рыба (2,4%), сыр (2,1%), творог (2%).

Подешевели апельсины (13,3%), огурцы (9,9%) и подсолнечное масло (2%).

Алкогольные напитки в целом стали дороже на 0,2%, а вот отдельно взятая водка сбавила в стоимости на 0,1%.

В сфере услуг увеличилась стоимость экскурсионных услуг – на 13,9%. Также выросли тарифы на оплату жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов (2,6%), обрядовые услуги стали дороже на 2%, услуги по ремонту жилищ и беспроводная радиосвязь на - 1,4%. Ветеринарные услуги подскочили на 1,2%.



Зато стоимость ритуальных услуг снизилась - аж на 1,2%.