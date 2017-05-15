Два чиновника правительства Новгородской области задержаны по делу «Ростелекома»

Следователи задержали двух чиновников правительства Новгородской области по делу об установке системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.





Задержаны заместитель руководителя и главный бухгалтер Агентства развития Новгородской области. После задержания были проведены обыски в Агентстве развития Новгородской области, расположенном в здании регионального правительства.





Как сообщалось, обыски и выемка документов прошли в Агентстве развития Новгородской области накануне.



