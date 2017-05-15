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Лениградская Правда
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Два чиновника правительства Новгородской области задержаны по делу «Ростелекома»
11.05.2017
Следователи задержали двух чиновников правительства Новгородской области по делу об установке системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Задержаны заместитель руководителя и главный бухгалтер Агентства развития Новгородской области. После задержания были проведены обыски в Агентстве развития Новгородской области, расположенном в здании регионального правительства.

Как сообщалось, обыски и выемка документов прошли в Агентстве развития Новгородской области накануне.

Контракт между правительством Новгородской области и ПАО «Ростелеком» об установке системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения был заключен в феврале 2015 года, его цена превысила 700 млн рублей.

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