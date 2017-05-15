Арест бывшего губернатора Коми Гайзера продлен до лета

Московский городской суд признал законным решение о продлении ареста бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.





"Апелляционная коллегия Мосгорсуда отклонила жалобу Гайзера и его защитников о продлении ему срока содержания под стражей до 19 июня", – сказал представитель суда. По его словам, срок ареста предполагаемых сообщников Гайзера также оставлен без изменений.





Ранее в марте суд по ходатайству следствия продлил срок ареста экс-главе Коми до 19 июня. Арест также был продлен его предполагаемым сообщникам.





Напомним, в сентябре 2015 года с санкции суда были арестованы 15 фигурантов дела об организации преступного мошеннического сообщества в Коми, в том числе бывший глава республики Гайзер, его заместитель Александр Чернов, зампред правительства республики Константин Ромаданов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс-сенатор от республики Евгений Самойлов и, как их назвало следствие, "финансисты-технологи" Антон Фаерштейн, Моляров, Москвин, Гольдман, Валерий Веселов, а также Игорь Кудинов, Павел Марущак, Лев Либензон, Наталья Моторина, М.Хрузин. Шестнадцатый фигурант дела Юрий Бондаренко был взят под домашний арест, а в мае под домашний арест по ходатайству следствия отпустили и Самойлова, который с самого начала признал вину и дал показания на других фигурантов. В июле под домашний арест была отпущена Моторина.



