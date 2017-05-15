Фуршеты первых лиц Архангельской области обойдутся бюджету в круглую сумму
Питание на фуршетах для первых лиц Архангельской области обойдется региональному бюджету в почти 2 миллиона рублей. Это следует из информации, опубликованной на сайте Госзакупок.
На сайте Госзакупок (zakupki.gov.ru) объявлен электронный аукцион на оказание услуг по организации питания при проведении официальных мероприятий с участием первых лиц правительства Архангельской области: губернатора и его замов.
Цена вопроса: 1 948 000,00 рублей.
Подать заявки желающие могут до 16 мая. Сам аукцион состоится через 3 дня.
Есть мнение, что победителем аукциона станет предприниматель Мамикон Гекчан, являющийся особо приближенным к региональному правительству общественником и членом Общественного Совета.
Можно почти не сомневаться, что для первых лиц региона будут подаваться: лучших сортов элитный армянский коньяк, севанские раки, свежие персики и мясо из благородных баранов.
Наблюдатели отмечают, что этот вопрос почти решен — данный бизнес давно поделен между так называемыми приближенными. К слову, вторым таким общественником является предприниматель Грибов, обслуживающий фуршеты горадмина.