Фуршеты первых лиц Архангельской области обойдутся бюджету в круглую сумму

Питание на фуршетах для первых лиц Архангельской области обойдется региональному бюджету в почти 2 миллиона рублей. Это следует из информации, опубликованной на сайте Госзакупок.



На сайте Госзакупок (zakupki.gov.ru) объявлен электронный аукцион на оказание услуг по организации питания при проведении официальных мероприятий с участием первых лиц правительства Архангельской области: губернатора и его замов.



Цена вопроса: 1 948 000,00 рублей.





Подать заявки желающие могут до 16 мая. Сам аукцион состоится через 3 дня.





Есть мнение, что победителем аукциона станет предприниматель Мамикон Гекчан, являющийся особо приближенным к региональному правительству общественником и членом Общественного Совета.





Можно почти не сомневаться, что для первых лиц региона будут подаваться: лучших сортов элитный армянский коньяк, севанские раки, свежие персики и мясо из благородных баранов.



