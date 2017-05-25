Матвиенко и Патриарх Кирилл стали почетными гражданами Петербурга

Законодательное собрание Петербурга избрало почетными гражданами Валентину Матвиенко и патриарха Кирилла, которые были выдвинуты организацией жителей блокадного Ленинграда и Советом ректоров Петербурга соответственно.





Сюрпризов ждать не стоило - задолго до заседания в Мариинском дворце все были уверены, что интриги во время выборов почетных петербуржцев не будет. "Весь вопрос только в том, сколько голосов они наберут", - говорили собеседники в ЗакСе.





Конкурентами у патриарха и Валентины Матвиенко выступали певица Эдита Пьеха, которую выдвинули уже 12-й раз подряд справороссы, режиссер Александр Сокуров, выдвинутый фондом "Ночлежка", физик Михаил Мирошников от Федерации космонавтики России, доктор медицинских наук невролог Борис Рачков, чью кандидатуру представил "Культурный центр ветеранов и пожилых "Надежда", математик Марк Башмаков, старший тренер российской сборной по танцам на колясках Елена Лозко и выдвинутый петербургскими промышленниками глава холдинга "Ленинец" Анатолий Турчак. Также выдвигали кандидатуру хореографа Бориса Эйфмана, но он решил взять самоотвод, отказавшись комментировать свое решение.





Валентина Матвиенко считается покровителем спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, а патриарх Кирилл в принципе не мог проиграть, потому что спикер активно борется за передачу Исаакиевского собора РПЦ. Правда, оппозиционеры обращались к фаворитам с просьбой снять свои кандидатуры, но этого не произошло. Спикер Совфеда прокомментировала обращение к ней, заявив, что не может подвести блокадников. Патриарх сохранил молчание и не ответил на просьбу общественников.





Само голосование проводится по традиции за закрытыми дверями. Считается, что это необходимо, чтобы кандидаты не узнали о мнении депутатов и аргументах. Обычно это занимает 15-20 минут, после чего выходит спикер и объявляет результат.

Однако в этот раз депутаты провели за обсуждениями почти два часа. Изредка выходившие проветриться парламентарии в основном отказывались от комментариев того, что происходит внутри, но были и те, кто на условиях анонимности сообщал, что "давят, перетягивают, чтобы побольше накидать за двух лидеров". О том, что депутатов просили голосовать именно за патриарха и Матвиенко, рассказывали источники, близкие к спикеру ЗакСа.





С одинаковым результатом в 45 голосов "за" победила пара фаворитов.





Уже после заседания некоторые депутаты сообщили, что не на всех парламентариев повлияли слова спикера (которого, вероятно, теперь правильнее называть предстоятелем Законодательного собрания). Так членам фракции ЛДПР якобы поступил приказ из столицы поддержать видных государственных деятелей. Аналогичный наказ был дан и коммунистам.

Результаты голосования оказались довольно странными. Три фракции - "Партии роста", "Справедливой России"(за исключением Надежды Тихоновой, не присутствовавшей на заседании) и "Яблока" - заявили, что голосовали против Матвиенко и Кирилла, а поддерживали Александра Сокурова, набравшего 12 голосов, Эдиту Пьеху, которая получила 9, кроме того, лидер справороссов Алексей Ковалев проголосовал еще и за Бориса Рачкова. Если все три оппозиционные фракции проголосовали против, то сенатор и патриарх не могли получить больше 43 голосов. Все оппозиционеры в один голос говорили, что выступили против. Если это так, то либо кто-то из них все-таки поддержал спикера, либо голосование было подтасовано.



