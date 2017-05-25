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С сайта губернатора Турчака удаляют плохие отзывы о его награждении
25.05.2017
С сайта губернатора Псковской области Андрея Турчака удалили сообщения, в которых содержатся негативные отзывы о награждении его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Как сообщалось, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина о награждении А.Турчака был опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечалось, что государственная награда присуждена псковскому губернатору «за достигнутые трудовые успехи, общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».
Сообщение под заголовком «Нищая область, орденоносный губернатор» опубликовала во вторник на сайте А.Турчака в рубрике «Вопросы и проблемы» жительница региона Светлана Новикова. В нём женщина перечислила все антирекорды региона и поставила под сомнение заслуги губернатора.
«А как всё население сдохнет и молодежь уедет из области, так героя дадут?», — задала псковичка вопрос в завершении.
Публикация вскоре была удалена с сайта за нарушение правил. Такая же участь постигла и следующее сообщение С.Новиковой, в котором она выразила возмущение цензурой.
Следующую публикацию женщина разместила в рубрике «Предложения» и назвала «Ода губернатору».
«Поздравляем великого и мудрого губернатора Турчака А.А. с новой медалью. Желаем новых медалей и орденов. Ради такого готовы ни есть, ни пить, все силы положить для свершения всех идей и задумок нашего премудрого губернатора! Да светится имя твое!», — заключила С.Новикова.
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