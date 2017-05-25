 Rambler's Top100
Французская вилла Людмилы Путиной (ФОТО)
Путин обвенчался с Алиной Кабаевой в Иверском монастыре
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
Кабаева родила второго ребенка от Путина
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Лениградская Правда
25 МАЯ 2017, ЧЕТВЕРГ
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
С сайта губернатора Турчака удаляют плохие отзывы о его награждении
25.05.2017
С сайта губернатора Псковской области Андрея Турчака удалили сообщения, в которых содержатся негативные отзывы о награждении его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как сообщалось, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина о награждении А.Турчака был опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечалось, что государственная награда присуждена псковскому губернатору «за достигнутые трудовые успехи, общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Сообщение под заголовком «Нищая область, орденоносный губернатор» опубликовала во вторник на сайте А.Турчака в рубрике «Вопросы и проблемы» жительница региона Светлана Новикова. В нём женщина перечислила все антирекорды региона и поставила под сомнение заслуги губернатора.

«А как всё население сдохнет и молодежь уедет из области, так героя дадут?», — задала псковичка вопрос в завершении.
Публикация вскоре была удалена с сайта за нарушение правил. Такая же участь постигла и следующее сообщение С.Новиковой, в котором она выразила возмущение цензурой.

Следующую публикацию женщина разместила в рубрике «Предложения» и назвала «Ода губернатору».

«Поздравляем великого и мудрого губернатора Турчака А.А. с новой медалью. Желаем новых медалей и орденов. Ради такого готовы ни есть, ни пить, все силы положить для свершения всех идей и задумок нашего премудрого губернатора! Да светится имя твое!», — заключила С.Новикова.

| | Поделиться
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Темы дня
Жалобы Путину не спасли лидера «Инвалидов войны»
22.05.2017
Над лидером общероссийской общественной организации «Инвалиды войны» Андреем Чепурным начали сгущаться тучи. На днях в его центральный офис в рамках расследования уголовного дела о растрате средств приходила полиция, которая произвела выемку документов (в основном – из кабинета самого Чепурного). А среди его с виду верных соратников назревает настоящий бунт – часть ветеранов заявила, что бессменный лидер «Инвалидов войны» уже низложен.
Многомиллионный бизнес Людмилы Путиной
19.05.2017
Бывшая жена президента РФ Владимира Путина помогла создать и теперь поддерживает фонд, который владеет исторической недвижимостью в Москве, генерирующей миллионы долларов в год на сборах с арендаторов. Речь идет об особняке Волконского на Воздвиженке. Большая часть этого здания сдается, в том числе двум крупным государственным банкам - ВТБ и "Сбербанку". Таким образом, здание общей площадью около 5300 кв. м может приносить годовой доход в 3,18 млн долларов, отмечает Reuters.
ФСБ обыскала "любимца Смольного".
17.05.2017
Представителей правоохранительных органов остро интересует вопрос, точно ли все 11 млрд рублей, выделенные на строительство Пулковско-Дунайской дорожной развязки в Петербурге, пошли строго по назначению? Видимо, с этим связаны обыски, которые прошли на днях в офисах казенного учреждения "Дирекция транспортного строительства" и одного из крупнейших дорожных подрядчиков ЗАО "Пилон". Развязка строилась к футбольному чемпионату 2018 года.
Дайджест федеральных СМИ
Сокровища в особняке бывшего главы Марий Эл
20.04.2017
В особняке нашли произведения искусства всемирно известных итальянских художников (Боттичелли и Рафаэля), скульпторов и архитекторов эпохи Возрождения. Отмечается, что часть из найденных произведений искусства находится в международном розыске.
Бастрыкина поймали на плагиате
12.04.2017
Следственный комитет начал издавать журнал «Следствием установлено». В первом же номере обнаружены существенные заимствования из статьи, вышедшей в «Московском комсомольце» 15 лет назад.
Панты для тещи Медведева
30.03.2017
Дмитрий Медведев плескался в пантовых ваннах алтайского санатория «Родник Запсиба». Теперь, чтобы принять ванну, Медведеву и его теще так далеко летать не надо.
Бизнес завхоза ФСБ
22.03.2017
Семья завхоза ФСБ Михаила Шекина с помощью разведчиков и бизнесменов из списка Forbes инвестирует в моду, девелопмент и охотничьи хозяйства
Кусок Рублевки с историей
3.03.2017
Участок площадью 2,84 га, который миллиардер Алишер Усманов передал Дмитрию Медведеву, имеет богатую историю и принадлежал не одному предпринимателю из списка Forbes.
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
Как поживают беглые топ-менеджеры «Ленэнерго»
10.05.2017
Апартаменты на Лазурном берегу, коттеджи в Майами - все это позволяет вольготно чувствовать себя бывшим топ-менеджерам «Ленэнерго».
Иллюзия безопасности в петербургском метро
4.04.2017
Сотни металлодетекторов в петербургском метро, призванные охранять горожан от террористов, спустя год после установки не выполняют своей задачи.
Теракт в Петербурге: вторую бомбу удалось обезвредить
3.04.2017
После известия о первом взрыве спецслужбы успели разминировать второе взрывное устройство на другой центральной станции метро — «Площадь Восстания».
Дело о пропаже "сверхсекретных" замков
22.03.2017
При строительстве изолятора "Кресты-2" в Санкт-Петербурге произошла загадочная пропажа секретных замков и ключей от камер, где разместятся четыре тысячи арестантов.
Кровавые страсти в Новых Крестах
7.03.2017
Перед убийством подполковник Николай Чернов передал в ФСБ материалы о многомиллиардных хищениях в ходе строительства Новых Крестов.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2017
01 02 03 04 05
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2017
01 02 03 04 05
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2017
01 02 03 04
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru