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27 МАЯ 2017, СУББОТА
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В Калининграде плиты с мемориалов в честь павших в войне нашли на помойке
25.05.2017
Представитель совета по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества при губернаторе Калининградской области Руслан Хисамов обнаружил плиты с мемориалов в честь павших в Великой Отечественной войне сваленными у мусорных контейнеров в областном центре на территории Свято-Никольского храма, передает «Новый Калининград.Ru».

«Хотелось бы спросить у РПЦ, почему плиты лежат на помойке, почему не нашлось достойного места для их хранения? Так нельзя обращаться с памятниками, все нужно делать с уважением», — сказал Хисамов.

По его словам, плиты были демонтированы во время работ по реконструкции больше года назад. Дальнейшая судьба этих плит, добавил он, неизвестна.

Как сообщил отец Давид (Рожин), исполняющий обязанности специалиста по связям с общественностью Калининградской епархии РПЦ, территория Свято-Никольского храма принадлежит женскому монастырю иконы Божией Матери «Державная», расположенному в поселке Изобильное Полесского района.

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