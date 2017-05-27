В Калининграде плиты с мемориалов в честь павших в войне нашли на помойке

Представитель совета по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества при губернаторе Калининградской области Руслан Хисамов обнаружил плиты с мемориалов в честь павших в Великой Отечественной войне сваленными у мусорных контейнеров в областном центре на территории Свято-Никольского храма, передает «Новый Калининград.Ru».





«Хотелось бы спросить у РПЦ, почему плиты лежат на помойке, почему не нашлось достойного места для их хранения? Так нельзя обращаться с памятниками, все нужно делать с уважением», — сказал Хисамов.





По его словам, плиты были демонтированы во время работ по реконструкции больше года назад. Дальнейшая судьба этих плит, добавил он, неизвестна.



