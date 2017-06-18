В Калининграде борец с коррупцией обвиняется в получении взятки

В Калининграде начальник одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России задержан при получении взятки в размере 1 млн рублей, сообщают «АиФ: Калининград».





По предварительным данным, сотрудник полиции вымогал деньги у местного жителя и взамен обещал освободить его знакомого от уголовного преследования.



