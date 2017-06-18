В Калининграде борец с коррупцией обвиняется в получении взятки

В Калининграде начальник одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России задержан при получении взятки в размере 1 млн рублей, сообщают «АиФ: Калининград».
По предварительным данным, сотрудник полиции вымогал деньги у местного жителя и взамен обещал освободить его знакомого от уголовного преследования.
Полицейский был задержан в момент передачи денежных средств сотрудниками ФСБ. Ему предъявлено обвинение по статье ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»). Суд поместил подозреваемого под домашний арест.