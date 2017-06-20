 Rambler's Top100
Путин обвенчался с Алиной Кабаевой в Иверском монастыре
Французская вилла Людмилы Путиной (ФОТО)
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
Кабаева родила второго ребенка от Путина
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Лениградская Правда
20 ИЮНЯ 2017, ВТОРНИК
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Вылет рейсов из аэропорта Пулково задержали ради Медведева
18.06.2017
Вылет регулярных пассажирских рейсов из аэропорта Пулково в воскресенье вечером временно приостановили. Задержки для вечерних рейсов составили от 20 до 53 минут. "Фонтанка" утверждает, что расписание перекроили для вылета самолета премьер-министра Дмитрия Медведева.

Как сообщили "Фонтанке" читатели, с просьбой набраться терпения обратились к пассажирам самолетов, назначенных к вылету в пятом часу вечера 18 июня. Задержку объясняли тем, что аэропорт обслуживает представительский борт. Позже назначенного времени отправились самолеты в Уфу, Сочи, Минводы, Апатиты.

Медведев гостил в родном городе три дня. Накануне он вместе с президентом Путиным присутствовал на первом матче Кубка конфедераций, в котором футболисты сборной России обыграли Новую Зеландию.

В первый день визита для премьера закрывали юрфак СПбГУ - выпуску Дмитрия Медведева исполнилось двадцать лет.

| | Поделиться

Темы дня
"Прямая линия" Путина: вопросы оказались интереснее ответов
15.06.2017
Российский президент Владимир Путин в шестнадцатый раз провел "прямую линию". Государственные телеканалы, ведущие трансляцию, выводили на экран вопросы, приходившие по СМС. Среди них оказались вопросы об отставке Путина и коррупции во власти. Ни на один из этих вопросов Путин не ответил.
«Слово и дело» Игоря Албина
9.06.2017
Питерский «Зенит» нанес вице-губернатору Санкт-Петербурга Игорю Албину очередной штрафной удар. Буквально за пару дней до Петербургского экономического форума клуб заявил о том, что намерен построить для себя новый стадион. Пожалуй, нетрудно догадаться, о чем говорили в кулуарах форума высокопоставленные болельщики клуба и к каким последствиям для городского начальства это приведет.
Как Бастрыкина с французским паркетом обманули
25.05.2017
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при ремонте зданий Следственного комитета. Пиком аферы считается положенная в кабинете Александра Бастрыкина китайская имитация французского паркета. Организатором схемы сочтен бывший бизнесмен из Петербурга. "Паркетным" делом занималась целая группа следователей во главе с генералом Сергеем Голкиным, сейчас он исполняет обязанности замруководителя главного управления по расследованию особо важных дел СКР.
Дайджест федеральных СМИ
Сокровища в особняке бывшего главы Марий Эл
20.04.2017
В особняке нашли произведения искусства всемирно известных итальянских художников (Боттичелли и Рафаэля), скульпторов и архитекторов эпохи Возрождения. Отмечается, что часть из найденных произведений искусства находится в международном розыске.
Бастрыкина поймали на плагиате
12.04.2017
Следственный комитет начал издавать журнал «Следствием установлено». В первом же номере обнаружены существенные заимствования из статьи, вышедшей в «Московском комсомольце» 15 лет назад.
Панты для тещи Медведева
30.03.2017
Дмитрий Медведев плескался в пантовых ваннах алтайского санатория «Родник Запсиба». Теперь, чтобы принять ванну, Медведеву и его теще так далеко летать не надо.
Бизнес завхоза ФСБ
22.03.2017
Семья завхоза ФСБ Михаила Шекина с помощью разведчиков и бизнесменов из списка Forbes инвестирует в моду, девелопмент и охотничьи хозяйства
Кусок Рублевки с историей
3.03.2017
Участок площадью 2,84 га, который миллиардер Алишер Усманов передал Дмитрию Медведеву, имеет богатую историю и принадлежал не одному предпринимателю из списка Forbes.
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
Крах бизнес-империи ФСО
14.06.2017, Новая газета
Криминальная история взлета и падения главы питерской холдинговой компании «Форум» Дмитрия Михальченко
Как поживают беглые топ-менеджеры «Ленэнерго»
10.05.2017
Апартаменты на Лазурном берегу, коттеджи в Майами - все это позволяет вольготно чувствовать себя бывшим топ-менеджерам «Ленэнерго».
Иллюзия безопасности в петербургском метро
4.04.2017
Сотни металлодетекторов в петербургском метро, призванные охранять горожан от террористов, спустя год после установки не выполняют своей задачи.
Теракт в Петербурге: вторую бомбу удалось обезвредить
3.04.2017
После известия о первом взрыве спецслужбы успели разминировать второе взрывное устройство на другой центральной станции метро — «Площадь Восстания».
Дело о пропаже "сверхсекретных" замков
22.03.2017
При строительстве изолятора "Кресты-2" в Санкт-Петербурге произошла загадочная пропажа секретных замков и ключей от камер, где разместятся четыре тысячи арестантов.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2017
01 02 03 04 05 06
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2017
01 02 03 04 05 06
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2017
01 02 03 04
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru