Вылет рейсов из аэропорта Пулково задержали ради Медведева

Вылет регулярных пассажирских рейсов из аэропорта Пулково в воскресенье вечером временно приостановили. Задержки для вечерних рейсов составили от 20 до 53 минут. "Фонтанка" утверждает, что расписание перекроили для вылета самолета премьер-министра Дмитрия Медведева.





Как сообщили "Фонтанке" читатели, с просьбой набраться терпения обратились к пассажирам самолетов, назначенных к вылету в пятом часу вечера 18 июня. Задержку объясняли тем, что аэропорт обслуживает представительский борт. Позже назначенного времени отправились самолеты в Уфу, Сочи, Минводы, Апатиты.





Медведев гостил в родном городе три дня. Накануне он вместе с президентом Путиным присутствовал на первом матче Кубка конфедераций, в котором футболисты сборной России обыграли Новую Зеландию.



