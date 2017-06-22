Нашествие диких лосей на автотрассы Ленобласти

В последнее время на дорогах, проходящих по территории Лодейнопольского, Сосновоборского, Тихвинского, Тосненского, Ломоносовского и Кировского районов Ленинградской области, участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием животных.





Как в среду, 21 июня, сообщили корреспонденту 47news в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти , с начала 2017 года года зарегистрировано 131 дорожно-транспортное происшествие с участием животных. В 9-ти ДТП, 6 из которых с участием лосей, 4 человека погибли и пострадали 9 человек.



