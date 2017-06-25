Роналду раскритиковал качество поля на «Санкт-Петербург Арене»

Сборная Португалии выиграла в третьем матче группового этапа у Новой Зеландии со счетом 4:0. Первый гол в этом матче с пенальти забил Криштиану Роналду. После матча лидер португальцев раскритиковал качество газона на «Санкт-Петербург Арене».





«Поле было сложным, газон не очень хороший. Игру лучшего качества на нем было не показать. Мы сделали все, что могли, и вышли в полуфинал», — цитирует Роналду «Спорт-Экспресс».





Мнение своего капитана разделил тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш. «Стадион в Петербурге прекрасный, но жаль, что с полем есть проблемы. Знаю, что на этом стадионе меняли поле. Надеюсь, в течение недели удастся устранить недостатки. Для техничной команды важно играть на хорошем газоне. Думаю, работники «Зенита» и организаторы больше всех заинтересованы в качественном поле», — приводит слова Сантуша «Чемпионат.com».





Газон на стадионе был уложен за несколько дней до старта турнира. Поле пришлось менять из-за того, что газон, уложенный при строительстве арены, пришел в негодность. Весной, после того как строительство стадиона было закончено, оказалось, что газон «умер». Восстановить его не удалось, и «Зенит» провел на этом стадионе всего два матча.



