МВД проводят обыски у генподрядчика по строительству стадиона «Арена Балтика»
Сотрудники Управления экономической безопасности МВД проводят обыск в офисе «Глобалэлектросервиса» в Калининграде – генерального подрядчика по строительству футбольного стадиона «Арена Балтика» на острове Октябрьский в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.
Правоохранители подозревают компанию, выигравшую тендер на подготовку почвы под строительство стадиона в размере 785 миллионов рублей, в мошенничестве. Калининградская «Глобалэлектросервис» - дочерняя компания группы «Сумма». "Сумма" принадлежит братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым. Дочерняя компания Магомедовых выиграла тендер на подготовку почвы для стадиона в 2013, а завершила работы по отгрузке песка, высокотехнологичному дренажу и сооружению временных дорог в 2014 году.
Но заказчик в лице Управления капитального строительства Калининградской области вскоре обвинил «Глобалэлектросервис» в том, что проделанные работы не отвечают техническому заданию, а Контрольно-ревизионное управление заявило о хищениях денег при проведении работ. Поэтому заказчик обратился в полицию, а та возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
На данный момент полиция отрабатывает версию, согласно которой «Глобалэлектросервис» вместе с субподрядчиками завысили объем выполненных работа более чем на 500 миллионов рублей. Именно в рамках указанного расследования проходят обыски в офисах компаний из состава «Сумма Групп», самом холдинге и администрации Калининградской области.
Структуры «Сумма Групп» братьев Магомедовых не впервые становятся фигурантами скандалов, связанных с хищениями при выполнении государственных подрядов.
К примеру, громкий коррупционный скандал разразился вокруг работ по реконструкции Большого театра, за проведение которых отвечали структуры, входящие в холдинг «Сумма Групп». Тем не менее, «Сумма» регулярно получает крупные заказы, которые финансируются за счет государственного бюджета. Российские СМИ поясняют успехи «Сумма Групп» на ниве государственных подрядов тесными связями Зиявудина и Магомеда Магомедовых с высшими чиновниками РФ, в первую очередь с вице-премьером Аркадием Дворковичем.