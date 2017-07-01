МВД проводят обыски у генподрядчика по строительству стадиона «Арена Балтика»

Сотрудники Управления экономической безопасности МВД проводят обыск в офисе «Глобалэлектросервиса» в Калининграде – генерального подрядчика по строительству футбольного стадиона «Арена Балтика» на острове Октябрьский в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.





Правоохранители подозревают компанию, выигравшую тендер на подготовку почвы под строительство стадиона в размере 785 миллионов рублей, в мошенничестве. Калининградская «Глобалэлектросервис» - дочерняя компания группы «Сумма». "Сумма" принадлежит братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым. Дочерняя компания Магомедовых выиграла тендер на подготовку почвы для стадиона в 2013, а завершила работы по отгрузке песка, высокотехнологичному дренажу и сооружению временных дорог в 2014 году.





Но заказчик в лице Управления капитального строительства Калининградской области вскоре обвинил «Глобалэлектросервис» в том, что проделанные работы не отвечают техническому заданию, а Контрольно-ревизионное управление заявило о хищениях денег при проведении работ. Поэтому заказчик обратился в полицию, а та возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».





На данный момент полиция отрабатывает версию, согласно которой «Глобалэлектросервис» вместе с субподрядчиками завысили объем выполненных работа более чем на 500 миллионов рублей. Именно в рамках указанного расследования проходят обыски в офисах компаний из состава «Сумма Групп», самом холдинге и администрации Калининградской области.

Структуры «Сумма Групп» братьев Магомедовых не впервые становятся фигурантами скандалов, связанных с хищениями при выполнении государственных подрядов.



