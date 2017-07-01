Экс-министр Мурманской области стала фигуранткой уголовного дела

Бывший министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова, которая была уволена 29 мая, стала фигуранткой уголовного дела. Экс-чиновницу подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила в четверг пресс-служба СУ СКР по региону.





«По версии следствия, в период времени с 2007 по 2015 год бывший министр выступила учредителем дачного некоммерческого партнерства, которому в аренду был передан земельный участок в Кольском районе в землях лесного фонда. Несмотря на действующий запрет, подозреваемая организовала на вышеуказанном участке строительство жилого дома для использования в личных целях. Для придания видимости законности нахождения постройки в лесных угодьях министр дала указания подчиненным сотрудникам подготовить соответствующие документы, которые лично подписала», — сообщили в ведомстве.



