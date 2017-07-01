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Экс-министр Мурманской области стала фигуранткой уголовного дела
29.06.2017
Бывший министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова, которая была уволена 29 мая, стала фигуранткой уголовного дела. Экс-чиновницу подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила в четверг пресс-служба СУ СКР по региону.

«По версии следствия, в период времени с 2007 по 2015 год бывший министр выступила учредителем дачного некоммерческого партнерства, которому в аренду был передан земельный участок в Кольском районе в землях лесного фонда. Несмотря на действующий запрет, подозреваемая организовала на вышеуказанном участке строительство жилого дома для использования в личных целях. Для придания видимости законности нахождения постройки в лесных угодьях министр дала указания подчиненным сотрудникам подготовить соответствующие документы, которые лично подписала», — сообщили в ведомстве.

Как сообщалось, Э.Макарова была уволена после того, как комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Мурманской области под председательством губернатора Марины Ковтун установила «признаки нарушения лицом, замещающим государственную должность, требований к служебному поведению».

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